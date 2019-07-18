Binlerce genç Yunanistan Komünist Gençliği'nin anti-emperyalist kampında buluştu

Binlerce genç Yunanistan Komünist Gençliği'nin Karpenisi'de yapılan 28'inci anti-emperyalist kampında buluştu. Kampa Türkiye Komünist Gençliği'nin ve İspanya'dan Komünist Gençlik Kolektifi'nin temsilcileri de katıldı.

Yunanistan Komünist Gençliği'nin (KNE) 28'incisini düzenlediği anti-emperyalist kamp, 12-14 Temmuz'da binlerce gencin katılımıyla Karpenisi'de gerçekleşti. Kampta Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) ve İspanya'dan Komünist Gençlik Kolektifi'nin (CJC) temsilcileri de yer aldı.





Anti-emperyalist kampın gerçekleştiği Karpenisi, Yunanistan tarihinin önemli mekanlarında biri. Bölge 1823'te Yunan devrimcileri ve Osmanlı ordusunun çatışmalarına sahne olmuştu. 1946-1949 yılları arasında gerçekleşen Yunanistan İç Savaşı'nda ise önemli rol oynadı.



Gençler üç gün boyunca Yunanistan Demokratik Ordusu'nun (DSE) adımlarının izinde yürüyüşler yaptı, politik tartışmalara katıldı. Kampta spor turnuvaları, zengin kültürel aktiviteler ve küçük çocuklar için oyunlar da düzenlendi.





Kampın ilk gününde gerçekleşen etkinlikte DSE saflarında savaşmış 5 veteran gerilla savaşçısı onurlandırıldı. Kamp cumartesi akşamı Karpenisi meydanındaki eylemle doruk noktasına ulaştı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas'ın, 'Asırlık mücadele ve fedakarlık! KKE ön saflarda!' sloganı ile karşılandığı eylemde, Kutsumbas ve KNE Genel Sekreteri Nikos Abatielos konuştu.



KNE'nin her yaz düzenlediği anti-emperyalist kamplar yalnız Yunanistan siyaseti için değil bölgedeki gelişmeler açısından da anlamlı mesajlar veriyor. Geçen yılki kampta Kutsumbas, İncirlik’te bulunan ABD’ye ait 50 nükleer savaş başlığını gündeme getirmişti.

