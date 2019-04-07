Binlerce Berlinli 'Çılgın Kiralara' karşı sokaklardaydı

Berline ve Almanya'nın birçok şehrinde onbinlerce insan son zamanlarda hızla artan konut kiralarına karşı büyük bir eylem organize ettiler.

Berlin başta olmak üzere Almanya'nın birçok şehrinde onbinlerce insan 'Mietenwahnsinn' ( Çılgın Kiralar) başlığı etrafında bir araya geldi. Son zamanlarda hızla artan konut kiralarına karşı ve konut ihtiyacı için büyük bir eylem organize edildi.

Türkiye Komünist Partisi Berlin örgütü de; 'Ev Kira Semt Bizim Kahrolsun Kapitalizm' yazılı pankartla eyleme destek verdi.

Sivil toplum örgütünlerinin, sendikaların ve siyasi partilerin desteklediği eyleme 25 binin üzerinde bir katılımın olduğu belirtildi.