Bill Gates elinde insan dışkısıyla sahneye çıktı

Bill Gates, ABD'de bir konuşmasında sahneye elinde insan dışkısıyla çıktı. Gates, tuvaletsiz yaşayanların yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti.

ABD'li milyarder Bill Gates, bir etkinlikte yaptığı konuşmaya elinde bir kavanoz insan dışkısıyla çıktı. Gates, "10 yıl önce dışkı hakkında bu kadar çok şey bileceğimi tahmin edemezdim" dedi.

BBC'nin haberine göre Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, Çin'in başkenti Pekin'de yeni tuvalet teknolojilerinin tanıtıldığı Yeniden Keşfedilen Tuvalet Fuarı'nda yaptığı konuşma yankı uyandırdı.

Sahneye elinde insan dışkısının bulunduğu kavanozla çıkan Gates, kavanozda 200 trilyon rotavirüs hücresi, 20 milyar Şigella bakterisi ve 100 bin parazit kurdu yumurtası bulunabileceğine işaret etti.

2,3 MİLYAR KİŞİ TUVALETSİZ YAŞIYOR

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyada 2,3 milyar kişi hala tuvaletsiz yaşıyor.

Bunun her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan dizanteri, difteri ve kolera gibi hastalıklara neden olduğu belirtiliyor.