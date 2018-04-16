Bill Cosby'nin cinsel saldırı davası bugün

Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Bill Cosby'nin davası bugün görülecek. Suçlu bulunması durumunda Cosby ailesinin "mazbut" babası 10 yıl ceza alacak.

Uzun yıllar yayımlanan "Cosby Ailesi"ndeki "babacan" rolü ile hafızalara kazınan Bill Cosby’nin cinsel saldırı iddiasıyla yargılanması bugün yapılacak. Savunma ekibinin davacıyı çapraz sorguya alması ve "para peşinde" bir aktris olarak göstermeyi deneyeceği iddia ediliyor.

Davacı Andrea Constand, 80 yaşındaki komedyenin uyuşturucu kullandırdığını ve on yıldan uzun bir süre önce kendisine tecavüz ettiğini belirtiyor. “Cosby Show”un nazik babası Cosby, suçlamaları reddediyor ve rıza dışı bir cinsel ilişki yaşamadığını söylüyor. Davanın bu oturumu, Constand'ın Philadelphia banliyösündeki mahkemede Cosby ile karşılaştığı ikinci sefer olacak. Haziran ayındaki ilk duruşmada jüri bir karara varamamıştı. Constand, on yıl öncesine uzanan saldırılar hakkında şikayetçi olan 50 kadından yalnızca biri. Bu suçlamaya, diğer davacıların beşi de tanıklık etti. 2005 yılındaki ilk şikayetinde Cosby'i suçlamayı reddeden bir savcı nedeniyle parasal anlaşmayı kabul ettiğini söyleyen Constand -daha önce Cosby ile 3.38 milyon dolarlık bir gizlilik anlaşması yapmıştı- ilk etapta dava açmaktan korktuğunu ve bu durumun 12 yıl önceki şikayeti sonucunda perişan olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Cosby'nin mütevelli heyetinde olduğu Temple Üniversitesi kadın basketbol takımındaki işini bırakmayı tartışmak için Cosby'nin Philadelphia'daki evine giden Constand, saldırının burada yaşandığını savunuyor. Cosby'nin kendisine üç mavi hap verdiğini ve rahatlayacağını söylediğini belirten Constand, yarı baygın halde olduğunu ve karşı koyamadığını ifade ediyor.

Bill Cosby suçlu bulunursa, 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

