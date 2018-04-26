Bill Cosby cinsel istismar davasında suçlu bulundu

Aktör Bill Cosby, yargılandığı cinsel saldırı davasında suçlu bulundu.

ABD'li aktör Bill Cosby için, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezası istendi.

Bill Cosby, mütevelli heyetinde olduğu Temple Üniversitesi çalışanını istismar ettiği bildiriliyor ve "ağır cinsel saldırı" suçlamasıyla itham ediliyordu.

İddianın sahibi Temple Üniversitesi çalışanı Andrea Constand , Cosby'nin kendisini kandırarak ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu belirtmişti.

Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD'li komedyene açılan bu davadan sonra, bir başka isim de kendisine 15 yaşındayken Cosby tarafından cinsel tacizde bulunulduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Pennsylvania eyaletindeki bir mahkemede cinsel saldırı suçlamasıyla yeniden yargılanan Cosby, jüri üyelerince suçlu bulundu.

80 yaşındaki televizyon yıldızı üç ayrı cinsel saldırıdan yargılandığı davada her bir suç için ayrı ayrı 10’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Üç ayrı kadın hakkında istismar suçuyla yargılanan Cosby davanın bitiminde suçlu bulununca, kadınların birbirine sarıldığı anlar şöyle oldu;