Bilim insanları plastik 'yiyebilen' enzim geliştirdi

Bilim insanları, en yaygın plastik çeşitlerini parçalayarak geri dönüşümlerine olanak sağlayan bir enzim geliştirdi.

Bilim insanları yaygın kullanılan PET (polietilen tereftalat) plastikleri parçalayabilen yeni bir enzim geliştirdi. 2016 yılında Japonya'da keşfedilen ve PET şişeleri "yiyebilen" enzimin bilim insanları tarafından geliştirildiği ve plastiğin geri dönüşüm sürecinin hızlandırıldığı aktarıldı.

BBC'nin haberine göre mevcut araştırmalara dahil olan Portsmouth Üniversitesi'nden John McGeehan, "PET bu miktarda yalnızca 50 yıl kadardır var, bakterilerin insan yapımı bir şeyi yemeye başlamak üzere evrim geçirmesi fazla uzun sürmedi" diye konuştu.

PET'in de dahil olduğu polyesterlerin doğada kendiliğinden de bulunduğu, bitkilerin yapraklarını korumakta oldukları ve kimi bakterilerin bu polyesterleri yemek üzere evrim geçirdikleri kaydediliyor.

Buna karşın bakterilerin PET sindirmeye geçmelerinin "beklenmedik" olduğu aktarılıyor.

"PETaz" adı verilen enzimin 3 boyutlu modelinin yaratıldığı, yapısı anlaşıldıktan sonra bilim insanları tarafından yapılan geliştirmelerle plastikleri parçalamada daha verimli hale geldiği belirtiliyor.

Araştırmacılar PET şişeleri "birkaç gün içinde" parçalayan enzimi geliştirmek için hala imkan olduğunu aktarıyor. Habere göre enzimin geri dönüşümde kullanılabilmesi için plastiklerin parçalanmasının daha hızlı gerçekleşmesi gerekiyor.

McGeehan, enzimin geliştirilmesiyle birlikte uzun vadede plastik atıkları idare etmenin daha kolay olacağını söylüyor.