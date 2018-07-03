'Bildiğimiz haliyle Alman siyasetinin sonu'

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Spiegel'de dün yayımlanan makale, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Almanya'yı hükümet krizinin eşiğine getiren çıkışının olası sonuçlarını ele aldı.

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Spiegel'de dün yayımlanan Alexander Neubacher imzalı makalede, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Almanya'yı hükümet krizinin eşiğine getiren çıkışının olası sonuçları değerlendirildi.

Alman İçişleri Bakanı ve Bavyera'da birinci parti olan Hristiyan Sosyal Birliği'nin (CSU) lideri Seehofer, sığınmacı sorunu konusunda daha katı bir tutum alınmasını talep etmiş, Başbakan Angela Merkel'e 28-29 Haziran tarihinde gerçekleşen AB zirvesine kadar süre tanımıştı.

AB zirvesinden talep ettiğine yakın kararlar çıkmasına rağmen Seehofer istifasını açıklamış, saatler sonra istifasını geri çekmişti.

'ÇOCUKÇA DAVRANMA KONUSUNDA YENİ STANDARTLAR GETİRDİ'

İçişleri Bakanı Seehofer'in sığınmacı sorunundaki fikir ayrılıkları sebebiyle Pazar gecesi istifasını sunması olayını "çocukça" bulan Alman gazeteci Neubacher, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'da yaşanan dramın, haftasonunun bitimine doğru, bir farstan eksik kalır yanı olmadığı ortaya çıktı. Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokratik Birliği'nin (CDU) Bavyera Eyaleti'ndeki kardeş partisi olan muhafazakar Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) lideri Seehofer, 'çocukça davranma' konusunda Alman siyasi parti liderleri için yeni standartlar getirdi"

'ARTIK HÜKÜMETİN DÜŞMESİ RİSKİ VAR'

"Geçtiğimiz son birkaç haftada, bir zamanlar ebedi olduğu düşünülen bir avuç Alman kesinliği de paramparça edildi. Bunlardan biri, Alman milli futbol takımının Dünya Kupası'nda her zaman iyi sonuçlar elde edeceğiydi. Diğeri ise, CSU'nun CDU ile gerilimde, meselenin çok ileri gitmemesi için ne zaman geri basması gerektiğini bildiği" yorumunu yapan Alman gazeteci Neubacher, bu kez CSU'nun çok ileri giderek, gerçek anlamda hükümetin düşmesi riskini yarattığını belirtti.

'LİDERLİK HATASI YAPILDI'

Yazının devamında şu değerlendirmelere yer verildi:

"Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Avrupa Birliği zirvesinin sığınmacı politikası konusundaki kararları duyurulmadan önce dahi, sonucun CSU liderlerinin toplantıdan önce yayınladığı açıklamada talep edildiği kadar, 'yeterli derecede etkin" olmayacağı açıktı. Gelgelelim, Brüksel'in yolladığı mesaj netti: Avrupa'nın sığınmacı politikası artık - tam da CSU'nun istediği gibi - kıtanın kapılarını göçmenlere kapamaya ve onları yola çıkmaktan dahi caydırmaya odaklanacak. Merkel, Seehofer'ın tartışmadan imajı zarar görmeden geri çekilebilmesini sağlamaya yetecek kadar kazanımla eve döndü. Ve bazı CSU'lu siyasetçiler de durumu bu şekilde okumaya hazır olduklarını belli ettiler. Ancak Seehofer, Bavyera Valisi Markus Söder ve parlamento grup başkanı Alexander Dobrindt'ten oluşan troyka buna hazır değildi. Bu, eşi görülmedik bir liderlik hatası örneği oldu.

"Bundan sonra ne olduğundan bağımsız olarak; Seehofer'ın, CSU'nun ya da CDU ile iktidar ortaklığı anlaşmasının gerçek bir geleceği kalmadı. CDU, örneği az görülen bir birlik halinde, kardeş partisinin kendisine şantaj yapmasına izin vermeyeceğini açıklığa kavuşturdu. Ve Seehofer'in başbakandan önemli bir taviz elde etmesi hiç mümkün gözükmüyor. Bakanlığı bıraksın ya da bırakmasın, sahip olduğu bütün güvenilirliği kaybetti. Pazar gününden bu yana, CSU partisinin lideri, siyasi zombilerin saflarındaki yerini aldı.

'60 YILLIK İSTİKRAR TARİH OLDU'

"Ve CDU-CSU arasındaki iktidar ortaklığı anlaşmasından geriye kalan tek şey sadece bir kağıt parçası oldu. Hasar o kadar derin ki, Merkel ve Seehofer birlikte istifa etseler bile, şu anda tamamen akla yatkın olan bu senaryo dahi, durumu telafi edemez. 'Birlik' olarak anılan, iki parti arasındaki iktidar ortaklığı modeli 60 yıl boyunca Almanya'da eşi görülmedik bir istikrarı sağladı. Şimdiyse bu tarih oldu. CSU'ya ne kadar karşı çıkarsak çıkalım, bu kutlanacak bir şey değil.

"Pazar geceki tiyatronun yansımalarının iktidar ortaklığı anlaşmasının ötesine uzzanan sonuçları olacak. Pazar gecesi yaşananların Almanya'nın bütün siyasi sistemi için dramatik sonuçları olabilir. Merkez sol Sosyal Demokratlar (SPD) kamuoyu araştırmalarına göre çoktan yüzde 20'nin altına inmiş durumda. Ve CDU'nun kendisi de şimdi aynı yönde ilerliyor.

'FAŞİST PARTİ KÂRLI ÇIKACAK'

"Bütün bu durumdan kârlı çıkan tek parti ise Almanya için Alternatif (AfD). CDU ve CSU'nun, sağ popülizme verebilecekleri, birbirleriyle didişmekten daha büyük bir hediye olamazdı. CSU'nun, Eylül'deki Bavyera eyalet seçimlerinde sağdan gelen rekabeti bastırma umudu paramparça oldu. CSU, AfD'nin mezar kazıcısı olmayı umuyordu ancak artık böyle bir ihtimal kalmadı. Bunu yerine, CSU, yeni doğan Parti'nin en büyük destekçisi oldu.

"Pazar gecesi, on yıllardır bildiğimiz haliyle Alman siyasetinin sonunu işaretledi. Bu aşırı dramatize edilmesi gereken bir şey değil: Hollanda'da parlamentoda 12'nin üzerinde parti var ve ülke gayet iyi yönetiliyor. Ancak her zaman sınanmış bir sistemi, yenisiyle değişmenin riskleri var, öte yandan avantajları şimdilik pek açık değil.

"Eski düzene tutunmayı en fazla isteyen partinin, kendini onu yok ederken bulması son derece ironik. Merkel'den farklı olarak, CSU, siyasi yelpazenin sağ tarafında başka bir partiye yer tanımak istemiyor. En azından prensipte, bu güdünün yanlış bir tarafı yok. Ancak bunu pratiğe geçirmek, ne yazık ki CSU liderliğinin sahip olmadığı, engin bir siyasi yetenek gerektiriyor. Şimdi, bütün ülke bunun sonuçlarına katlanmak zorunda."