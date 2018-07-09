Bild: İran, Almanya’daki parasını nakit olarak kaçırmayı planlıyor

Almanya’da yayınlanan Bild gazetesinin iddiasına göre İran hükümeti, Almanya’da bulunan 300 milyon avroyu kendi ülkesine nakit olarak sokmaya çalışıyor. Bu iddianın Almanya ile ABD arasında diplomatik kriz oluşturması bekleniyor.

Bild gazetesinin iddiasına göre İran, Almanya’dan 300 milyon avroyu nakit halde uçakla taşımaya çalışıyor. İddiaya göre İran’ın bunu yapmaktaki amacıysa ABD’nin İran’a yönelik yoğun yaptırımlarından finans sektörünün gördüğü zararı telafi etmek. Bild’e göre İran hükümeti “nakitsiz kalacaklarından korkuyor”.

Gene iddiaya göre Alman istihbaratı bu konuya dair ellerinde bir kanıt olmadığını söylerken ABD ve İsrail istihbaratları İran’ın nakit para naklini ciddi bir şekilde araştırıyor.

‘PARAYI UÇAKLARLA TAŞIYACAKLAR’

Paranın nasıl taşınacağına dair İran’ın somut planıysa iddiaya göre İran hükümetine dair varlıkları elinde tutan Hamburg'daki Avrupa-İran Ticaret Bankası’ndan paranın nakit olarak çekilmesiyle gerçekleşecek. Paranın İran’a taşınmasıysa havayoluyla gerçekleşecek.

‘BÜTÜN ALMAN DEVLETİ BUNA BULAŞTI’

Bild’e göre Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bu planla en üst düzeyde ilgileniyor. Bild bu iddiayı "Almanya devletinin içindeki" kaynaklarının doğruladığını yazdı. Anlaşmanın İran tarafındaysa İranlı arabulucu Ali Tarzali bulunuyor. Tarzali, ABD'nin yaptırımlarından etkilenen İran merkez bankasının üst düzey bir yetkilisi.