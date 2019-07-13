Bilal Erdoğan'ın lise arkadaşına ihalesiz arsa

TMSF'de yayımlanan rapora göre, İstanbul Ataşehir'de bulunan bir arsa, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşına ihalesiz verildi.

TMSF tarafından yayımlanan faaliyet raporuna göre, İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bulunan 158 milyon 431 bin TL değerindeki arsa Burak Aksüs ve ortaklarına ihalesiz verildi.

Aksüs, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı. TMSF, ihalesiz verdiği arsa üzerine yapılan konut projesinden sadece hasılat payı alacak.

LİSEDEN ARKADAŞI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Aksüs Yapı’nın sahibi Burak Aksüs, Erdoğan ailesi tarafından kurulan Ortadoğu Proje Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş isimli şirketin de ortağı. Aksüs’e, daha önce de ETİ Maden İşletmeleri’ne bağlı Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 28,2’lik hissesi devredilmişti.