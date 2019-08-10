Biden'dan ırkçı gaf: Yoksul çocuklar en az beyaz çocuklar kadar parlak

Demokrat Parti'de başkan adaylığı için yarışanlardan eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, seçim kampanyası sırasında bir okulda yaptığı konuşmada 'Yoksul çocuklar en az beyaz çocuklar kadar parlak ve yeteneklidir' dedi.

Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için yarışanlardan eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, seçim kampanyası sırasında yaptığı bir konuşmada 'Yoksul çocuklar en az beyaz çocuklar kadar parlak ve yeteneklidir' dedi.

Guardian'da yer alan habere göre, Iowa'da bir okulda konuşan Biden, "Bu okullardaki çocukları teşvik etmeliyiz. 'Yoksul çocuklar yapamaz' gibi bir algı var. Yoksul çocuklar en az beyaz çocuklar kadar parlak ve yeteneklidir" dedi.

Söz konusu cümleden sonra duraklayan Biden, sözlerine "...varlıklı çocuklar, siyah çocuklar, Asyalı çocuklar. Yani buna bir çözüm getirmek için kafa yormalıyız" diyerek devam etti.

Biden'ın sözleri Cumhuriyetçiler'den de, Demokratlar'dan da tepki aldı.