Biden taciz suçlamalarına yanıt verdi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, hakkındaki taciz iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Twitter'da paylaştığı videoda kendisini savunan Biden, insanların kişisel alanlarına daha dikkatli ve saygılı olma sözü verdi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, beş gündür dört kadını taciz ettiği iddialarıyla karşı karşıya. Daha önce iddialarla ilgili sözcüsü aracılığıyla üç kez açıklama yapan Barack Obama'nın eski yardımcısı Biden, konuyla ilgili ilk kez kendisi açıklama yaptı.

Eski Başkan Yardımcısı Biden, "Sosyal normlar değişiyor. Bunu anlıyorum ve bu kadınların ne dediğini işittim. Benim için siyaset hep bağ kurma anlamına gelmiştir, ancak bundan sonra kişisel alanlara saygı duyma konusunda daha dikkatli olacağım. Bu benim sorumluluğum ve bunu yerine getireceğim" ifadelerini kullandı. İlk olarak Nevada Meclisi üyesi Lucy Flores, ABD eski başkan yardımcısının kendisini taciz ettiğini iddia etmiş, kısa süre içinde üç kadın daha taciz iddialarında bulunmuştu.

Kadınlar, Biden'ın rahatsız hissettirecek şekilde ellerini omuzlarına ve sırtlarına koyduğunu öne sürmüşlerdi.

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts

— Joe Biden (@JoeBiden) April 3, 2019