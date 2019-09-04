Beyaz Saray’ın akreditasyonunu iptal ettiği Playboy yazarı yargıda kazandı

ABD'de mahkeme, Beyaz Saray’ın, akreditasyonunu iptal ettiği Playboy yazarı Brian Karem’e yeniden giriş izni vermesine karar verdi.

ABD’de Beyaz Saray’a giriş kartı “profesyonel olmayan ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu” iddiasıyla 30 gün önce iptal edilen Playboy yazarı Brian Karem mahkemede kazandı.

Bölge Mahkemesi Yargıcı Rudolph Contreras tarafından dün açıklanan karara göre, Beyaz Saray Karem’e akreditasyonunu yeniden verecek. Beyaz Saray’ın karara itiraz hakkının da bulunduğu ancak bu yolu izlemeyi tercih etmeyebileceği belirtiliyor.

Karem kararın ardından yaptığı açıklamada “Benim için iyi, özgür basın için harika haber” dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grisham, Temmuz ayında Playboy yazarı Brian Karem’in eski Beyaz Saray çalışanı ve sağcı gazeteci Sebastian Gorka ile tartışmasının ardından akreditasyonunu askıya aldığını açıklamıştı. Karem karara itiraz etmişti.

Grisham, Karem’in davranışlarının "profesyonelce olmadığını ve Beyaz Saray adabıyla uyumsuz olduğunu” savunmuştu. Mahkeme verdiği kararda Beyaz Saray’ın “profesyonelce ve adaba uygunluk” kriterlerinin göreceli olduğunu belirtti ve bunun için düzenleyici bir kılavuza ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Karem, Trump döneminde Beyaz Saray akreditasyonu iptal edilen ikinci basın mensubu oldu.

Daha önce de CNN’in Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta’nın akreditasyonu, Trump ile bir basın toplantısında girdiği tartışmanın ardından iptal edilmişti. Kararın yargıya taşınmasının ardından Acosta’nın akreditasyonu yenilenmişti.