Beyaz Saray'dan Trump'ın sözlerine düzeltme

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Helsinki'de gerçekleştirdiği zirvenin ardından ABD istihbaratıyla çelişen açıklamalarda bulunmuş, "Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmek için herhangi bir nedeni olmadığını" söylemişti.

Daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek geri adım atan Trump, "Müdahale etmemek için herhangi bir nedeni olmadığını söylemek istemiştim" demişti.

'RUSYA, ABD'Yİ HEDEF ALIYOR MU?'

Ancak tartışmalar, Trump'ın bu açıklamalarıyla sonlanmadı. ABD Başkanı, dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında da ABD istihbaratıyla çelişen ifadelerini sürdürdü.

Baısn toplantısı sırasında ABC News muhabiri Cecilia Vega'nın, "Rusya ABD'yi hala hedef alıyor mu?" sorusu karşısında, Trump, kafasını sallayıp "Çok teşekkür ederim, hayır" yanıtını verdi.

Vega, yeniden "Hayır mı? Öyle bir şey olabileceğini düşünmüyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Trump'ın yanıtı bir kez daha "Hayır" oldu.

BEYAZ SARAY'DAN DÜZELTME

Basın toplantısındaki bu diyalogun tartışmaları alevlendirmesi üzerine, Beyaz Saray bir açıklama yaparak, Trump'ın "Hayır" yanıtının diğer sorulara olduğunu ifade etti ve Rusya'nın hala ABD için bir tehdit oluşturduğuna inandıklarını söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, "ABD Başkanı ve yönetimi geçmişte yaptıkları gibi, Rusya'nın seçimlerimize müdahale etmemesi için çok çalışıyor" dedi.

Sanders, Trump'ın basın toplantısındaki sözlerine atfen "Beyaz Saray gelecekte her türlü müdahale olasılığına karşı önlem alıyor. Rusya'nın hala bize gözünü diktiğini düşünmesek bu kadar zaman harcayıp bu kadar çaba sarf etmezdik" şeklinde konuştu.

VEGA: 'HAYIR' DERKEN BANA BAKIYORDU

Beyaz Saray'ın düzeltme açıklaması üzerine, ABC News muhabiri Vega da basın toplantısında yaşananlara ilişkin bir tweet atarak, Trump'ın cevap verirken doğrudan kendisine baktığını söyledi.

Vega, "Trump konuşurken doğrudan bana bakıyordu. Evet, beni açıkça duyduğuna inanıyorum. Sorularımdan ikisine yanıt verdi" dedi.

Getting a lot of questions about my exchange with @realDonaldTrump today. Yes, he was looking directly at me when he spoke. Yes, I believe he heard me clearly. He answered two of my questions. Here’s the full exchange: pic.twitter.com/F3QmDSFzpT

NBC News'un Beyaz Saray muhabiri Hallie Jackson ise Sanders'in açıklamasına Twitter'dan yanıt verdi ve Trump'ın "gazetecileri durdurmak için 'Hayır' demediğini" söyledi.



Here's the thing about what the @PressSec said about @POTUS "no" response: in the countless time I've been in the Oval or Cabinet Room or wherever trying to shout questions, I've never heard the president say "no' in order to get us to stop.

— Hallie Jackson (@HallieJackson) July 18, 2018