Beyaz Saray'dan Trump tedbiri: Konuşma özetleri yayımlanmayacak

Beyaz Saray, bundan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın yabancı liderlerle görüşmelerinin özetlerini yayımlamayacak.

ABD Başkanı'nın yabancı liderlerle görüşmelerinin özetleri şimdiye kadar Beyaz Saray tarafından yayımlanıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın tepki çeken görüşmelerinin ardından bu konuda "önlem" alınarak özetlerin yayımlanmamasına karar verildi.

ABD medyasına göre Trump yönetimi bundan sonra görüşmelere dair detayları kamuya açıklamayacak.

Buna karşın haber ajanslarına Beyaz Saray tarafından seçilen detayların bulunduğu özetler verilecek.

Yönetimin kararı şeffaflığa aykırı olması sebebiyle tepki çekerken, kararın kalıcı olmayabileceği öne sürülüyor.

Beyaz Saray'ın kamuya açıklama yapmaması halinde görüşmelere dair tek kaynak, Trump'ın görüştüğü yabancı liderlerin ofisleri olacak.