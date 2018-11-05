Beyaz Saray'dan İran'a 'daha fazla yaptırım' mesajı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "İran’a şu anda uyguladığımız yaptırımlardan daha fazlasını uygulayacağız' dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran yaptırımlarına ilişkin Amerikan Fox News kanalına açıklamalar yaptı. Bolton, "İran’a şu anda uyguladığımız yaptırımlardan daha fazlasını uygulayacağız. Eski Başkan Barack Obama döneminde getirilen yaptırım seviyesiyle sınırlı kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta konuya dair yaptığı açıklamada, yaptırımların İran'ın ekonomisini hedef aldığına dikkat çekmiş ve özellikle enerji, bankacılık, lojistik, sigorta şirketleri gibi alanları kapsayacağını belirtmişti.