Beyaz Saray'dan İran açıklaması

Beyaz Saray, İran'daki protestolarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. İran, ABD'ye "Halkın demokratik taleplerine fikir beyan edecek durumda değilsiniz" tepkisi vermişti.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, İran'daki protestolarla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz. Onların sesi duyulmayı hak ediyor. İlgili tüm tarafları, barışçıl yollarla temel ifade hakkını korumaya ve sansüre katkı sağlayacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump da Twitter hesabından İran'la ilgili bir açıklama yapmış ve açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İran'dan "Halkın demokratik taleplerine fikir beyan edecek durumda değilsiniz" yanıtı gelmişti.