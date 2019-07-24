Beyaz Saray’da Türkiye’ye yaptırım toplantısı

ABD Başkanı Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasına karşılık yaptırım paketini görüşmek üzere Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray’da toplandı. Demokratlarsa toplantıdan dışlanmalarına tepki gösterdi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşılık ABD’nin uygulamayı planladığı yaptırım paketi Beyaz Saray’da görüşüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da “Türkiye’ye yaptırımlar” üzerine düzenlenen toplantıda buluştu. Toplantının ardından henüz bir açıklama yapılmadı.

Demokrat Partili senatörler ise toplantıdan dışlanmalarına tepki göstererek Trump’a bir mektup yazdılar.

ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’ndeki Demokratlar, Trump’a gönderdikleri mektupta, Türkiye’nin S-400 alması konusunda Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi senatörlerle aynı fikirde olduklarını belirttiler.

“Erdoğan’ın S-400’leri kabul etmesine güçlü bir karşılık verilmesi gerektiği” kaydedilen mektupta, aksi takdirde ABD’nin NATO’daki konumunun ve “Rusya’daki rejime karşı yaptırımlarının” zarar göreceği savunuldu.

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin S-400 satın alması nedeniyle F-35 programına katılımını askıya almıştı.

ABD’li senatörler Trump’ın Türkiye’ye karşı ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımları uygulamasını istiyor. Sözkonusu yasa Rusya'nın savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Yasaya göre Trump, CAATSA’da yer alan 12 yaptırım seçeneğinden en az 5’ini seçmek zorunda. Türkiye'nin S-400 satın almasının Obama yönetiminin Patriot vermeyi kabul etmemesi nedeniyle olduğunu söyleyen ve yaptırımlara sıcak bakmayan Trump'ın yasadaki görece "hafif" yaptırımları seçebileceği de ifade ediliyor.

Trump’ın en fazla 6 ay süreyle sözkonusu yaptırımlardan muafiyet tanıma yetkisi de bulunuyor. Böyle bir durumda Trump'ın muafiyet kararını Kongre’nin değerlendirmesine sunması gerekiyor.

Amerikanın Sesi'nde yer alan bilgilere göre CAATSA kapsamında listelenen 12 yaptırım şöyle: