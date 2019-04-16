Beyaz Saray'da sürpriz buluşma: Trump, Berat Albayrak ile görüştü

MF-Dünya Bankası ve G-20 toplantıları için ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sürpriz şekilde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

IMF-Dünya Bankası ve G-20 toplantıları için ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sürpriz bir şekilde, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da görüştü.

Albayrak, S-400 gerginliği ve dolarda yaşanan hareketlilikle aynı döneme denk gelen görüşmenin gayet sıcak ve pozitif bir havada gerçekleştiğini söyledi.

Albayrak, temaslarla ilgili şunları söyledi:

"Perşembe gününden itibaren toplantılarımız vardı. Pazartesi günü de iki tane programımız vardı. Bir tanesi Beyaz Saray’da muhataplarımızla… Hazine ve Ticaret Bakanlığıyla ilişkili muhataplarımızla görüşmemiz oldu. 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi. Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı bizi kabul etti. Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti.

Her ne kadar bakanlığımızla alakalı konuları görüşmek için gelmiş olsak da başvurumuza bağlı olarak sayın başkanla da temasımız oldu. Mesajlarımızı ilettik, kendilerinden gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye’ye dönünce sayın cumhurbaşkanımıza ileteceğiz.

Ben Hazine ve Maliye Bakanıyım. Gözlemimi ifade edebilirim. Benim başkan düzeyinde görüştüğümüz konularda aldığım intiba gayet olumlu, yapıcı…"

'POZİTİF GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Görüşmede S-400, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması, bölgesel konularda işbirliği başlıklarının ele alındığını anlatan Albayrak, "Trump'tan gayet pozitif geri dönüşler aldık" dedi ve bunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini kaydetti.

Bakan Albayrak, "Trump görüşmesi S-400 sorununun aşılmasında yeni bir pencere açar mı?" şeklindeki bir soruyu şu yanıtı verdi:

"Benim edindiğim intiba, gayet yapıcı ve olumlu. S-400 konusunda ihtiyaçlara dair aktarılanlarla ilgili gayet makul bir bakış açısı sergiledi. Bu konu özelinde bıraktığı intiba, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinin o kadar kolay dama atılacak bir süreç yönünde. Görüşmeye dair şunu söyleyebilirim ki, S-400 ve diğer konularda olumlu geçti."