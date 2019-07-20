Beyaz Saray Türkiye'ye yaptırım için Cumhuriyetçi senatörleri davet etti

Beyaz Saray, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımları konuşmak üzere tüm Cumhuriyetçi senatörleri gelecek hafta yapılacak toplantıya davet etti.

Beyaz Saray, Türkiye'ye uygulanacak olası yaptırımları görüşmek üzere tüm Cumhuriyetçi senatörleri gelecek hafta yapılacak toplantıya davet etti.

Washington Post'ta yer alan habere göre haftaya salı için planlanan toplantı, iki yetkili tarafından doğrulandı.

Gazetenin ulaştığı toplantı davetiyesinin kopyasının üzerinde yer alan konu başlıkları arasında "Türkiye'ye yaptırımlar" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler, Rusya'dan S-400 satın alma konusunda Türkiye'ye ılımlı yaklaşan ABD Başkanı Donald Trump'ın daha sert bir tavır alması gerektiğini savunuyor.

Cumhuriyetçi senatörler Rick Scott ve Todd C. Young, S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle Türkiye'ye kınama ve yaptırımları hızlandırmayı talep etti.

Türkiye'nin hamlesinin "ABD'nin ulusal güvenliği ve istikrarını tehdit ettiğini" belirten Scott, "Dünyada gerçekleşen seçimlere müdahale eden, Venezuela'da zulüm uygulayan Nicolas Maduro'ya destek veren ve demokratik ülkelerin barış ve güvenlik ortamını tehdit eden Rusya'nın Türkiye'ye karışmasına izin veremeyiz. ABD'li aileleri ve müttefiklerimizi korumak bizim yükümlülüğümüz, bu nedenle NATO üyesi ülkelere Türkiye'nin müttefiklik durumunu tartışmaya açmaya çağırmamız gerekiyor" dedi.