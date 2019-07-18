Beyaz Saray Türkiye'nin F-35 programından çıkışını onayladı

Beyaz Saray, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını onayladı.

Beyaz Saray, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alan Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını onayladı.

Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grisham, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması F-35 programının devamını ne yazık ki engellemektedir. ABD yapımı F-35, Rus istihbarat toplama platformuyla birlikte yer alamaz " dedi.

Grisham, ABD'nin Türkiye'ye hava savunma sistemine dair birçok teklifte bulunduğunu, ancak Türkiye'nin Rusya'nın hava savunma sisteminde ısrar ederek NATO'ya karşı geldiğini belirtti. Grisham, "Bu durum yıkıcı sonuçlara yol açacaktır" dedi.