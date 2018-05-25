Beyaz Saray: Türk kargo gemisine düzenlenen saldırıdan kaygılıyız

Beyaz Saray, isyancı Husi güçleri tarafından Yemen'e buğday taşıyan birTürk yük gemisine düzenlenen roket saldırısı nedeniyle 'kaygılı olduklarını' duyurdu.

Beyaz Saray, isyancı Husi güçleri tarafından Yemen'e buğday taşıyan bir yük gemisine düzenlenen roket saldırısı nedeniyle "kaygılı olduklarını" duyurdu.

Türk yük gemisinin Yemen'in Hudaydah kenti yakınlarındaki Saleef Limanı'na 50 bin ton buğday taşıdığı bildiriliyor.

Açıklamada, bu ay içerisinde Kızıldeniz'den geçen bir petrol tankerine de benzer biçimde Husi güçleri tarafından saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Beyaz Saray ayrıca "Bu olaylar, Yemen'deki füze tehdidinin tüm ülkeler için geçerli olduğunu ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.