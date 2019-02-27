Beyaz Saray, Trump-Kim zirvesinde bazı gazetecileri dışarı çıkardı

Beyaz Saray Vietnam’da ABD Başkanı Trump ile KDHC lideri Kim’in ikinci kez bir araya geldiği zirvenin basına açık yapılması beklenen bölümlerinde Reuters ve AP muhabirlerinin aralarında bulunduğu bazı gazetecileri dışarı çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim-Jong-un’un ikinci kez bir araya geldiği Vietnam’da yapılan zirvede basın mensuplarından bazıları dışarı çıkartıldı.

Beyaz Saray görevlileri aralarında Reuters, Associated Press ve Bloomberg’den muhabirlerin de bulunduğu gazetecilerin görüşme başladığı sırada Trump’a sorular yöneltmeleri üzerine bu muhabirlerin iki liderin katılacağı akşam yemeğini izlemelerini engelledi.

Beyaz Saray tarafından akredite olan muhabirlerin Trump ile Kim’in akşam yemeği buluşmasını izlemeleri bekleniyordu ancak Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders görüşmelerin “hassas doğası gereği” toplantıya daha küçük bir grubun katılmasına karar verildiğini söyledi.

Reuters muhabiri Jeff Mason ve AP muhabiri Jonathan Lemire, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada Trump ile Kim’in düzenlediği ortak basın toplantısında sordukları soruların ardından akşam yemeğine katılmalarının engellendiğini duyurdu.

Gazetecilerin Trump’a sordukları sorular arasında bugün eski avukatı Michael Cohen’in Temsilciler Meclisi’nde ABD Başkanı hakkında dile getirdiği iddialar da yer alıyordu.

Basın toplantısının başlangıcında Reuters muhabiri Mason’un Trump’a zirveden beklentisinin ne olduğunu sorduğu ve daha sonra KDHC’nin nükleersizleştirilmesi talebinden vazgeçip geçmediğini sorduğu belirtilirken, Trump’ın gazetecinin ikinci sorusunda “hayır” yanıtı verdiği bildirildi.

Reuters’da yer alan habere göre AP muhabiri Lemire da Trump’a Kore Savaşı’nın sona erişini ilan edip etmeyeceğini sordu, Trump “Bakacağız” diye yanıt verdi. Gazeteciler daha sonra dışarı çıkarıldı. İkinci kez salona alınan gazetecilerden AP muhabiri Lemire, Trump’a eski avukatı Cohen’in Temsilciler Meclisi’nde verdiği ifadeyle ilgili değerlendirmesi olup olmadığını sordu. Reuters’ın haberine göre Trump’ın bu soruya tepkisi kaşlarını çatıp başını sallamak oldu.

