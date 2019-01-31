Beyaz Saray Sözcüsü: Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesine ilişkin 'Tanrı istedi' dedi. AKP'nin Ankara adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de geçtiğimiz günlerde Erdoğan'a ilişkin, 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan' demişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesine ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu. Tanrı'nın herkes için bir rol biçtiğini belirten Sanders, "Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi, orada olmasının sebebi budur" dedi. Sanders, "Trump, görevi boyunca dini inançları olan kişilerin önemsediği şeyleri destekleyen birçok başarılı işe imza attı." ifadesini kullandı. AKP'nin Ankara adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de geçtiğimiz günlerde Erdoğan'a ilişkin, "Bu kötülüklerin üzerinden gelecek kimse yoktu, Allah bir sahip gönderdi o da Recep Tayyip Erdoğan. Allah uzun ömürler versin" demişti.