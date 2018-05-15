Beyaz Saray öldürülen Filistinlileri suçladı: Talihsiz propaganda girişimi....

Beyaz Saray, İsrail tarafından öldürülen Filistinlileri suçlayarak, katliamı "talihsiz bir propaganda girişimi" olarak niteledi.

Beyaz Saray yardımcı basın sekreteri Raj Shah, gazetecileri sorularını yanıtladı. Shah, Gazze sınırında İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin "propaganda girişiminde bulunduğunu" ve "akan kandan Hamas'ın sorumlu olduğunu" söyledi.

"Bakın bu talihsiz bir propaganda girişimiydi" diyen Shah, İsrail'in "şiddet olmaması için haftalarca uğraştığını" iddia etti.

Durumu "üzücü bulduklarını" söyleyen Beyaz Saray yetkilisi, "Yine söylüyorum, Hamas'ın sorumlu olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

İsrail saldırısında binin üzerinde Filistinli yaralanmış, en az 58 Filistinli yaşamını yitirmişti.