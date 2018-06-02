Beyaz Saray olası bir Putin-Trump zirvesine hazırlanıyor

Wall Street Journal gazetesi Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında olası bir zirveye hazırlandığını yazdı. Gazetenin haberine göre zirveye hazırlık için Rusya’daki ABD büyükelçisi Washington’a geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve için Beyaz Saray’da hazırlıkların sürdürüldüğü ileri sürüldü.

Wall Street Journal’ın (WSJ) Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD’nin Rusya büyükelçisi iki lider arasında olası bir zirvenin hazırlıklarına yardım etmek için Washington’a gitti.

TARİH VE YER BELLİ DEĞİL

Olası bir zirve için planlamanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten Beyaz Saray yetkilisi iki ülkenin zirvenin zamanı ve yeri konusunda anlaşması gerektiğini bildirdi.

WSJ’nin adını açıklamadığı yetkili “Bu Putin ile Trump arasında resmi bir buluşma için Büyükelçi Huntsman’in aylar öncesine uzanan ve hâlâ süren projesi” diye konuştu.

Gazete haberinde, iki liderin olası görüşmesinde Ukrayna, Suriye ve nükleer silahlar konularının ele alınmasının öngörüldüğünü yazdı.

Putin ile Trump son olarak 2017 Temmuzu’nda Almanya’da ve 2017 Kasımı’nda Vietnam’da yapılan uluslararası toplantılarda bir araya gelmişti.

İki liderin olası bir zirvesi, ABD’de özel yetkili savcı Robert Mueller’ın başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi ve Trump’ın Rusya bağlantısı iddialarını soruşturduğu bir dönemde gündeme geldi. Trump soruşturmayı “cadı avı” diye nitelendirerek iddiaları reddetmişti. Rusya da ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını yalanlamıştı.