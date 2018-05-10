Beyaz Saray: İsrail'e saldırı kabul edilemez

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, gece yaşanan saldırıdan dolayı İran suçlanırken, "İsrail'e yönelik saldırı kabul edilemez" denildi.

İsrail'in Suriye'de peş peşe gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası, Suriye güçleri İsrail işgali altındaki Golan'a füze saldırısı gerçekleştirmişti.

Suriye'nin füze saldırısına İsrail hava saldırısı ve füze saldırılarıyla karşılık vermişti.

Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yaparak, "İran rejiminin Suriye'ye saldırı amaçlı roket ve füze sistemleri yerleştirmesi ve bunları İsrail'e yöneltmesi kabul edilemez" denildi.

Açıklamada yaşanan olaylar için "İran'ın provokatif roket saldırısı" denilirken, bunun "Ortadoğu için çok tehlikeli bir gelişme" olduğu savunuldu.

Beyaz Saray açıklamasında yaşananlardan dolayı tüm sorumluluğun İran'da olduğu öne sürüldü.