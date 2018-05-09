Beyaz Saray İran'a yönelik taleplerini duyurdu

İran'la anlaşmadan çekilen Beyaz Saray, İran'a yönelik yeni taleplerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

ABD dışında anlaşmaya taraf olan tüm ülkeler, 2015'te uzlaşılan anlaşmanın sürmesinden yanaydı.

Trump yönetimi, İran'a yönelik yeni taleplerini açıkladı.

Açıklanan talepler arasında İran'ın kıtalar arası balistik füze geliştirmemesi, nükleer kapasiteli tüm füzelerini imha etmesi, Hizbullah ve Hamas'a desteği kesmesi, "İsrail'i yok etme" hedefinden vazgeçmesi, Kızıl Deniz ve Basra Körfezi'nde seyir özgürlüğünü tanıması, "Yemen'de çatışmayı artırması bırakması" ve "bölgeyi istikrarsız hale getirmemesi", ABD ve İsrail'e karşı siber saldırıları sonlandırması, "insan hakları ihlallerine son vermesi" yer alıyor.

İran, Trump yönetiminin suçlamalarını kabul etmemiş, 2015'te uluslararası olarak varılan anlaşmanın ötesinde tavizler vermeyeceğini duyurmuştu.