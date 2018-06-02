Beyaz Saray İngilizcesi ve dil dedektifliği

Trump mührü ve imzasıyla gönderilen bir yanıt mektubu, emekli İngilizce öğretmeni tarafından düzeltildi. Öğretmen Mason yanlışları işaretlemeye yetişemedi.

Yvonne Mason 17 yıl İngilizce öğretmenliği yaptı. Bu yüzden ABD Başkanı Donald Trump’tan aldığı mektubu okurken dayanamadı ve gramer hatalarını mektup üzerinde işaretledi.

Washington Post’ta yer alan bir yazıda emekli İngilizce öğretmeni Yvonne Mason’ın ABD Başkanı Trump’a yazdığı mektuba gelen yanıta tepkisi yer aldı. Öğretmenin mektubu okullardaki katliamlar hakkındaydı. Trump imzasıyla gönderilen yanıt da “silah politikası”nı içeriyordu. Yazının bir bölümünün çevirisi aşağıda yer alıyor:

Mason mektubu ilk açtığında baştan sona okudu. Mektubun tepesinde Başkan’ın mührü, altında da imzası vardı. Üçüncü okuması sırasında 17 yılını ortaokul ve lise öğrencilerinin İngilizce becerilerini geliştirmek üzere harcayan emekli öğretmen rahatsız olmaya başladı.

“Gereksiz kullanılmış büyük harflere bak” diye düşündü.

“Federal”, “Ulus”, “Devlet”, “Eyaletler”, özel isim olmayan bu sözcüklerin hepsi sanki özel isim gibi büyük harfle yazılıydı. Cümlelerin büyük bölümü alfabenin dokuzuncu harfi, “I” (ben) ile başlıyordu: “Ben yasayı imzaladım”, “Ben yönettim”.

Adının olduğu mektup ağır, resmi hissi veren bir kağıda yazılıydı. Mektubu görenlerin bir bölümü Başkan’a uygun bir biçim görebilirdi. Fakat Mason için kabul edilemez bir rahatsız edicilik vardı.

Eline mor bir kalem aldı ve sayısız sefer sayısı kağıda yaptığını yaptı.

Yazılanları daire içine almaya başladı.

Sinir bozucu büyük harflerle başladı. Ama sonunda, birkaç not çekti, birkaç noktalama işaretini çizdi ve mektubu kim yazdıysa retorik ya da retorik olmayabilecek bir soru sordu: Dilbilgisi ve format kontrolünü denediniz mi?

Mektubun sonuna yazdığı bir cümle, mektuptaki bir cümleyi hedef alıyordu ama mektubun bütünüyle ilgili fikrini özetliyor gibiydi: “Aman allahım bu yanlış!”

Mason “Eğer bu mektubu öğrencilerimden birinden almış olsaydım, not vermeden iade ederdim ve ‘Umarım gerçeğini evde bırakmamışsındır’ derdim” diyor.

Emekli öğretmen mor mürekkeple bezediği mektubu Beyaz Saray’a göre gönderdi. Ama göndermeden önce mektubun bir fotoğrafını çekti ve Facebook hesabından eski öğrencilerinin ve arkadaşlarının İngilizce’yi korumak üzere yerleştirdiği haça gülümsemelerini bekleyerek paylaştı.

Günler sonra bir arkadaşı mektubu kamuoyuna duyurması için onu ikna etti ve Mayıs sonuna kadar 4 binden fazla paylaşıldı.

DÜZENLİ UYARI MEKTUPLARI

Greenville S.C.’de İngilizce öğreten ve yakın zamanda Atlanta’ya taşınan 61 yaşındaki Mason, düzenli olarak seçtiği kamu görevlilerine yazıyor. Bu uygulamayı bir tür “ev ödevi”ne dönüştüren Mason, bununla bir yurttaşlık dersi ve aynı zamanda hepsini içeren bir yazı dersi veriyor.