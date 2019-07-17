Beyaz Saray: F-35 imkansız ama işbirliğimiz sürecek

Beyaz Saray, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi almasının onun F-35 programında kalmasını imkansız kıldığını açıkladı. Türkiye ile askeri ilişkilerinin yalnızca F-35'e odaklanmadığını belirten Beyaz Saray 'işbirliğimiz kapsamlı bir biçimde devam edecek' açıklamasında bulundu. Pentagon, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin ayrıntıları basın toplantısında açıklıyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Türkiye’nin S-400 hava savunma savunma sistemi satın alma kararının Türkiye’nin F-35 programında kalmaya devam etmesini imkansız kıldığı belirtildi.

Açıklamada “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır. F-35’ler, bu uçakların gelişmiş kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılacak Rusya’nın istihbarat toplama platformuyla bir arada bulunamaz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD Türkiye ile meşru hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere hava savunma çözümleri sağlamak amacıyla aktif şekilde çalışmaktadır. Bu yönetim Türkiye’yi Patriot hava savunma sistemi alması için sıranın önüne çekmek için pek çok teklif sunmuştur.

Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir köklü ve güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olmuştur ancak S-400’lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir.

Bunun Türkiye’nin ittifak içinde birlikte çalışılabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. ABD hâlâ Türkiye ile stratejik ilişkisine büyük değer vermektedir.

NATO müttefikleri olarak ilişkimiz çok katmanlıdır ve yalnızca F-35'e odaklanmış değildir. Ordularımız arasındaki ilişki güçlüdür ve Türkiye'de S-400 sisteminin varlığına bağlı sıkıntıları akılda tutarak Türkiye ile kapsamlı bir biçimde işbirliğine devam edeceğiz.”

PENTAGON'DA BASIN TOPLANTISI: TÜRKİYE PROGRAMDAN ÇIKARILDI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Türkiye'nin S-400 almasına yönelik karşılıklarını duyuracağı ve geçen cuma gününden beri ertelenen basın toplantısının TSİ 22.00'de yapılacağı duyuruldu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın basın toplantısı başladı. Bakanlık, "Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord ve Siyasetten Sorumlu Müşteşar Yardımcısı David Trachtenberg gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Açıklamada "ABD’deki tüm Türk pilotlar, ülkeyi şimdi terk etmeleri için bilgilendirildiler" denildi.

Bir gazetecinin Türkiye'nin NATO'dan çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin sorusuna Trachtenberg "Buna NATO karar verir. Bizim kararımız olmaz" diye yanıt verdi.

Trachtenberg, "Türkiye ile stratejik ortaklığımız güvenliğimiz ve NATO müttefikliğinin yararına devam ediyor" dedi.