Beyaz Saray-CNN krizi şimdilik çözüldü

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders’ın imzasını taşıyan mektupta Jim Acosta’nın akreditasyonunun iade edildiği ancak CNN muhabirinin gelecekte düzenlenecek olan basın toplantılarında bir dizi kurala uyması gerektiğine dikkat çekildi.
Akreditasyon krizi sebebiyle Beyaz Saray’a dava açan CNN, Trump yönetiminden gelen adım sonrası davayı geri çektiğini duyurdu.
CNN’in kurumsal iletişim bölümünden yapılan açıklamada “Beyaz Saray Jim Acosta’nın basın kartını daimi olarak iade etmiştir. Bunun neticesi olarak davaya artık gerek kalmamıştır. Beyaz Saray’a ilişkin haberleri aktarmayı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” denildi. CNN internet sitesinde haberi “Beyaz Saray hukuki mücadelede geri adım attı” başlığıyla verdi.
TEK SORULUK SINIRLAMA
Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Beyaz Saray’dan CNN muhabiri Jim Acosta’ya gönderilen mektupta, bundan sonrasında basın toplantılarında uyulması gereken yeni kuralların altı çizildi ve bu kurallara uyulmadığı taktirde akreditasyonun yeniden tehlikeye girebileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Beyaz Saray gelecekte düzenlenecek basın toplantılarında Başkan’a yönelik soruların tek soruyla sınırlandırılacağını ve verilen cevap sonrası aynı gazeteciden gelebilecek başka sorulara yönelik kararın da Başkan’ın tasarrufunda olacağı belirtildi.