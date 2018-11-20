Beyaz Saray-CNN krizi şimdilik çözüldü

Beyaz Saray ve CNN arasında yaşanan akreditasyon krizinde her iki taraftan da adım geldi. Trump'ın basın toplantısında tartıştığı CNN muhabiri Jim Acosta'nın basın kartını askıya alan ancak mahkeme kararı sonrası kartı geçici olarak yeniden veren Beyaz Saray, Acosta’nın basın kartını tümüyle iade etti ancak uyarıda da bulundu.

Haber Merkezi