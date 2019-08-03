Betoncu her yerde aynı: Kilise, Kıbrıs’ta tarihi kente otel dikiyor

Yeroşibu’da bulunan antik kentin üzerine otel inşaa edeceğini açıklayan Rum Kilisesi, tarihi kentin bulunduğu arazinin kendisine ait olduğunu ve istediklerini yapabileceklerini açıkladı. Bakanlar Kurulu, Başpiskopos II. Hrisostomos'un isteği üzerine bölgeyi tarihi eser statüsünden çıkarmıştı.

soL - Dış Haberler