Betoncu her yerde aynı: Kilise, Kıbrıs’ta tarihi kente otel dikiyor

Kıbrıs’ta Yeroşibu (Yeroskipou) kasabasında bulunan antik kentte yapılan kazı çalışmaları, Kilise’nin araziye göz dikmesiyle tehlikeye girdi. 2015’te keşfedilen antik kentin eski Yunan uygarlığına ait olduğu düşünülüyor.
Başpiskopos II. Hrisostomos'un talebi üzerine alanın hükümet tarafından tarihi eser statüsünden çıkartılmasını takiben, Kilise alana 14 katlı lüks bir otel ve 2 gökdelen dikeceğini açıkladı. Hrisostomos, eleştiriler üzerine, alanın kiliseye ait olduğunu ve istediklerini yapabileceklerini söyledi. Bölgede arkeolojik çalışmalar bu yıl durduruldu.
Emekçi Halkın İlerici Partisi’nin (AKEL) konuya dair yaptığı açıklamada hükümetin işlenen kültürel cinayete seyirci kaldığını, hükümetle Başpiskopos’un, bilimsel kurumların, yurttaşların endişelerini görmezden geldiğini belirtti. AKEL’in protestosunun ardından Başpiskopos, otelin yapımına ‘engel olunamayacağını’ söyledi.