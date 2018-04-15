Beşar Esad: Füze saldırısından beri Suriyeliler NATO'dan korkmuyor

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ABD ve müttefiklerinin füze saldırısından beri "Suriyelilerin NATO'dan korkmadığını" söyledi.

Rusya milletvekillerinden bir heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı ziyaret etti. Esad, ziyaret sırasında 103 füzeden 71'inin imha edilmesini sağlayan 1970'lerden kalma Sovyet hava savunma sistemlerini övdü.

Sputnik'in haberine göre Beşar Esad ABD'nin adımını "saldırganlık" olarak tanımladı.

Suriye Cumhurbaşkanı, "1990'lardan beri Amerikan filmlerinde Rus silahlarının 'geri kalmış' olduğunu gördük. Şimdi kimin gerçekten geri kalmış olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus vekillerin aktardığına göre Esad, füze saldırısının ardından "Suriyelilerin NATO'dan korkmadığını" belirtti.

Beşar Esad, Batı'nın müdahalelerine karşın Suriye'nin bağımsız gelişmesine devam edeceğini aktararak, Rusya-Suriye işbirliğinin "Batı'nın saldırgan politikalarına karşı sürmesi gerektiğini" söyledi.