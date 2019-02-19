Bernie Sanders'tan ABD başkanlık seçimlerine adaylık açıklaması

ABD’de 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olma yarışını Clinton’a karşı kaybeden Bernie Sanders, 2020 seçimlerinde yeniden aday olmak için kampanya yürüteceğini açıkladı.

ABD’de 2016 yılında yapılan başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti’nin iki adayından biri olan ve yarışı kazanamayacağı belli olunca Hillary Clinton lehine adaylıktan çekilen Bernie Sanders, 2020 seçimlerinde yeniden aday olmak için kampanya yürüteceğini açıkladı.

Kendisini “demokratik sosyalist” diye tanımlayan Sanders, 2016 yılındaki adaylık yarışında kazanma olasılığının ortadan kalkmasının ardından adaylıktan çekilerek Clinton’a resmen destek vereceğini açıklamıştı.

ABD’de bazı sol çevrelerin umut bağladığı Sanders, İsrail ve Körfez ülkelerine verdiği destekle de tanınıyor.

Sanders geçen ağustos ayında ölen Vietnam Savaşı suçlularından Cumhuriyetçi Senatör John McCain’in ardından “John McCain bir Amerikan kahramanıydı, saygın ve onurlu bir insandı ve benim arkadaşımdı” mesajını paylaşmıştı.

77 yaşındaki Sanders’ın Demokrat Parti’den adaylık yarışını kazanması durumunda 2020 Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlığı seçimlerinde Donald Trump’ın karşısına çıkması bekleniyor.

