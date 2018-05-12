Berlusconi'ye yasak kalktı

Yolsuzluktan yargılanan ve 6 yıl kamu görevlisi olma hakkı elinden alınan 81 yaşındaki Berlusconi'nin siyaset yasağı, 'iyi hal' gerekçesiyle 1 yıl erken kalktı.

İtalyan mahkemesi, kıdemli merkez sağ lideri Silvio Berlusconi'nin bir sonraki ulusal seçimlerde aday olmak için başvurabileceği anlamına gelen kamu görevlisi olma yasağını kaldırdı Berlusconi, 2013 yılında vergi yolsuzluğundan suçlu bulunmuş ve altı yıl boyunca kamu görevlisi olma hakkı elinden alınmıştı. Ancak bugün alınan kararla, Milano kentinde bir mahkeme, “iyi hal” nedeniyle yasağın bir yıl erken kalkabileceğine hükmetti.

Berlusconi’nin partisi Forza Italia yaptığı açıklamada, “Sonunda adaletsizliğin sona ermesi sona erdi” dedi. “Berlusconi bir kez daha aday olabilir.”

Berlusconi, aday olmadığı halde 4 Mart seçimlerinden önce aktif olarak kampanya yürüttü. Ancak Forza Italia, beklediği kadar iyi performans göstermedi ve merkez sağ blokta en güçlü partiyi temsil etme özelliğini kaybetti. Berlusconi, kaybın sebebi olarak seçmenlerin başbakan olamayacağını bildiği gerçeğini gösterdi.

İTALYAN SEÇİMLERİNDE ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Mart başında yapılan İtalyan seçimlerinde, hiçbir parti hükümeti kuracak çoğunluk sayısına erişememişti.

46,6 milyon seçmenin sandığa gittiği genel seçimde, Berlusconi'nin Forza Italia partisi yüzde 12-15, Matteo Salvini'nin aşırı sağcı Lig partisi yüzde 13-16, Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi yüzde 3-5 ve Raffaele Fitto'nun Biz İtalya'yla partisi yüzde 0-2 aralığında olmak üzere, merkez sağ ittifakı yüzde 33 ile 36 aralığındaki bir oy oranına ulaşmıştı. Koalisyonun kurulamadığı ülkede erken seçime gidilmesi bekleniyor.

