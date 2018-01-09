Berlusconi: İtalya'da Avro'dan vazgeçmek imkansız

Seçime giden İtalya'da 'avro'dan vazgeçiş propagandası yapılsa da, Berlusconi bunun imkansız olduğunu vurguluyor.

Silvio Berlusconi, İtalya'nın Avro'yu bırakmaması gerektiğini söyledi ancak Mart ayında yapılacak seçimlerde en fazla sandalyeyi alması beklenen merkez sağ bloktaki ana koalisyon ortağı zaman kaybetmeden, konu hakkında farklı düşündüğünü bildirdi.

81 yaşındaki Berlusconi, İtalya'nın Avro'dan vazgeçmesinin ülkeyi ekonomik olarak yıpratacağını öne sürdü. Sağcı parti Kuzey Birliği sözcüsü Claudio Borghi ise 4 Mart seçimlerini kazandıklarında, birçok İtalyan'ın yıllarca ekonomik başarısızlıktan sorumlu tuttuğu Avro'yu İtalya'da devre dışı bırakmaya hazırlandıklarını söyledi.

Borghi; "Birliğin hükümet oluşunun ardından hızla parasal egemenliğimize ulaşabilmek için olası tüm hazırlıklara başlayacağız. Bu bir ulusal güvenlik meselesi" dedi.

4 Mart'ta aşırı sağcı İtalyan Kardeşler partisinin de dahil olduğu muhafazakar ittifakın seçimin galibi olacağı ancak salt çoğunluğun altında kalacağı öngörülüyor.

Berlusconi, Birlik lideri Matteo Salvini'nin de Avro'dan vazgeçmenin imkansızlığını anladığını bu nedenle karışık sinyaller verdiğini öne sürdü.

Öte yandan Salvini'nin Avro konsundaki tutumunu "Ekonomimiz için teknik olarak imkansız ve sürdürülemez" olarak açıklayan Berlusconi'nin başkalarının yerine konuşma huyu olduğu ve Salvini'nin pozisyonunu abartmış olabileceği yorumu yapılıyor.