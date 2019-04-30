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Berlusconi hastaneye kaldırıldı
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı.
Salı, 30 Nisan 2019 11:56
İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
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