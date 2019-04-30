Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı.
Salı, 30 Nisan 2019 11:56

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

 

 