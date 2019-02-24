Berlin'de komünist partilerden emperyalizme karşı Venezuela ile dayanışma eylemi

Almanya’nın Berlin Eyaleti'nde, Almanya Komünist Partisi'nin çağrısıyla, ABD öncülüğünde Venezuela’da "insani yardım" adı altında gerçekleştirilmeye çalışılan emperyalist darbe planına karşı dayanışma eylemi yapıldı.

Almanya’nın Berlin Eyaleti'nde, Almanya Komünist Partisi'nin çağrısıyla, ABD öncülüğünde Venezuela’da "insani yardım" adı altında gerçekleştirilmeye çalışılan emperyalist darbe planına karşı bir eylem gerçekleştirildi. Berlin'deki Amerikan Büyükelçiliği karşısında yer alan Pariser Platz’da yapılan eylemde Türkiye Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi ve Şili Komünist Partisi'nin yanı sıra pek çok savaş karşıtı, NATO karşıtı parti ve Şili Salvador Allende Dostluk Derneği hazır bulundu.

Eylemde Amerika öncülüğünde planlanan darbe teşebbüsü ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu plana verdiği destek kınandı. Ayrıca Venezuela‘nın tek meşru hükümetinin, Maduro hükümeti olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye Komünist Partisi adına yapılan konuşmada bugünkü tehdittin Amerikan emperyalizmi olduğu, Venezuela sınırına yapılan askeri yığınak haberlerinin, insani yardım adı altında gerçekleştirilen mitinglerin uluslararası kamuoyunu yönlendirme, gerilimi arttırma ve darbe teşebbüsünü meşrulaştırma amacı taşıdığı belirtilirken, Venezuela halkının tıpkı 2002 yılında Başkan Chavez’e karşı yapılan darbe girişiminde olduğu gibi bugün de Amerikan darbesine izin vermeyeceğine olan inanç dile getirildi. Eylem'de 'Almanca ve İspanyolca, 'Emperyalizm Venezuela'dan elini çek!', 'Uluslararası Dayanışmayı Yükselt' ve 'Kahrolsun ABD Emperyalizmi' sloganları atıldı.