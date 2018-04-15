Berlin’de artan kiralara karşı eylem

Almanya’nın başkenti Berlin’de sürekli artan kiralar ve emlak spekülatörlerine karşı yürüyüş düzenlendi.

Berlinliler, 4-14 Nisan tarihleri arasındaki haftayı “kiraların artmasına direnme ve eylem haftası” ilan etti.

Haftanın son gününde düzenlenen yürüyüşle spekülatif bir şekilde artan kiralara tepki gösterildi. Toplumun her kesiminden binlerce Berlinli, sokaklara dökülüp tepkisini dile getirdi. Farklı alanlardan 200’ün üzerinde dernek ve sivil toplum kuruluşunun desteklediği yürüyüş, Potsdammer Platz Meydanı'nda başladı.

Emlak spekülatörlerinin sık sık “köpekbalığı” şeklinde resmedildiği eylemde Türkçe dövizler de taşındı. Çok sayıda döviz ve pankartın taşındığı protesto yürüyüşüne yaklaşık 10 bin Berlinli katıldı.

Berlin’de son yıllarda başta merkez ilçelerde olmak üzere kiralar katlanarak artıyor. Kentin kenar mahallelerinde bile uygun fiyata bir konut kiralamak zorlaştı. Berlinliler artık gelirlerinin giderek artan bir kısmını konut kiralarına ayırmak zorunda kalıyor.

Bunun yanında çok sayıda konut ve bina, spekülatif amaçlarla el değiştiriyor. Aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu çok sayıda dar ve orta gelirli aile, "modernleştirme" ya da "öz kullanım" gibi gerekçelerle konutlarından çıkmaya zorlanıyor.

Daireler boşaltılıp çok daha yüksek bedellerle tekrar kiralanıyor ya da özel mülkiyet olarak yüksek fiyatlarla satılıyor.