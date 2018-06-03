Berlin Katedrali'nde polis ateş açtı: 2 yaralı

Almanya’nın başkenti Berlinde bir katedralde elindeki bıçakla saldırgan tavırlar sergilediği belirtilen bir Avusturya vatandaşı polis tarafından vurularak ağır yaralandı. Olayda bir polisin de başka bir polisin silahından çıkan kurşunla hafif yaralandığı bildirildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir katedralde açılan ateş sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sputnik'in Alman Bild gazetesinden aktardığına göre Almanya’nın başkenti Berlin’de bir katedralde polis, bir kişiye ateş açtı.

Olayla ilgili açıklama yapan polis yetkilisi bir polisin de yaralandığını belirtti.

Reuters'ın haberine göre polis kordonuna alınan katedralin önünde iki ambulans bekliyor.

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Berlin’in en büyük ve en önemli katedrallerinden Berlin Katedrali’nde "saldırgan tavırlar" sergileyen bir kişinin polis tarafından vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

İHA'nın haberine göre Berlin Katedrali’nde elindeki bıçakla etrafa zarar veren Avusturya doğumlu bir kişi polis tarafından vurularak ağır yaralandı. Olayda bir polis memuru da yanlışlıkla meslektaşının tabancasından çıkan kurşunla hafif yaralandı.

Olayla ilgili İHA'ya açıklama yapan Berlin polisi basın sözcüsü Winfrid Wenzel, “Saat 16.05’te bize bir ihbar geldi. Berlin Katedrali’nde elinde bıçak olan bir adamın saldırgan davranışlar sergilediği ve etraftaki eşyalara zarar verdiği bilgisi verildi” dedi. Polisin aldığı ihbar üzerine hemen olay yerine intikal ettiğini söyleyen Wenzel, “Olay yerine giden polis arkadaşlarımız önce içerideki yaklaşık 100 ziyaretçiyi dışarı çıkararak bu şahsı sakinleştirmeye çalıştılar. Polis arkadaşlarımızın defalarca bıçağı yere bırakmasını talep etmelerine rağmen elindeki bıçağı bırakmadı” diye konuştu.

Saldırganın uyarıları dikkate almaması üzerine önce biber gazı kullanıldığı söyleyen Wenzel, ”Bunda başarılı olamayınca ve şahıs, saldırgan tutumlarına devam edince polis silahını çekerek saldırganı vurmak zorunda kaldı. Saldırgan Avusturya vatandaşı ve 53 yaşında. Bu arada polisin kurşunlarından başka bir polis de yanlışlıkla isabet aldı” dedi.

Saldırının ne amaçla gerçekleştirildiğini henüz bilmediklerini belirten Wenzel, ”Terör eylemi olduğunu söylememiz bu durumda henüz doğru olmaz. Bunun için soruşturmanın sonuçlarını beklememiz gerekli. Şahıs uyuşturucu veya alkol etkisinde miydi, önceden sabıkası var mıydı, bütün bunları inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Polisin kurşunlarıyla ciddi yara alan saldırgan hastanede tedavi altına alındı. Hafif yaralanan polis memuruysa taburcu edildi. Saat 18.00’de katedralde yapılması planlanan akşam ayini iptal edilirken, Berlin polisi de katedralin etrafını bantla çevirdi ve sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı.