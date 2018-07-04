Berlin: Gümrük Birliği müzakerelerine başlamak ‘mümkün değil’

Almanya hükümeti, parlamentoda verilen bir soru önergesine yanıt vererek Türkiye ile Gümrük Birliği müzakerelerinin başlatılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Almanya Parlamentosu’nda muhalafetteki Die Linke partisinin Türkiye’yle Gümrük Birliği müzakereleri üzerine soru önergesine hükümetten gelen yanıt müzakerelerin gündemlerinde olmadığı yönünde oldu.

Deutsche Welle’nin haberine göre müzakerelere hükümetin sıcak bakmamasının gerekçesi olarak Türkiye’de OHAL, darbe girişiminin ardından 200 basın kuruluşunun kapatılması, 700’den fazla gazetecinin basın kartının iptal edilmesi ve Doğan Grubu’nun Demirören’e satılması gibi sebeplerle Türkiye’nin “AB’den uzaklaşması” gösterildi.

Alman hükümetinin, Die Linke’nin soru önergesine 24 Haziran seçimleri öncesinde verdiği 10 sayfalık yanıt dün Federal Meclis'in resmi internet sitesinde yayımlandı. Yaımlanan yanıtta “Türkiye'nin dev adımlarla Avrupa Birliği'nden uzaklaştığı" ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL sonrasında gelişmelerin "büyük bir dikkat ve endişeyle izlendiği" ifadeleri yer aldı. Aynı cevapta "Federal Hükümet açısından Türkiye ile herhangi bir başlıkta müzakerelerin açılması gündemde değil. Müzakereler fiilen durmuş durumda" vurgusu yapıldı.

ABD ve AB arasında imzalanan ancak Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle rafa kaldırılan Trans Atlantik Anlaşması'nın gündemde olduğu sırada, Türkiye hükümeti, Gümrük Birliği anlaşmasının genişletilmesi için müzakerelere başlanmasını talep etmişti. Trans Atlantik Anlaşması'nın rafa kalkmasıyla birlikte Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin ekonomi açısından önemi azalsa da, Türkiye'nin çağrılarının siyasi gerekçelerle ertelenmesi ses getirdi.

‘HUKUK DEVLETİ ALANINDAKİ OLUMSUZ GELİŞMELER NEDENİYLE’

Almanya Hükümet’inin hazırladığı yanıtta AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği modernizasyonu müzakerelerinin başlamasının da özellikle Türkiye'de hukuk devleti alanındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle söz konusu olmadığına vurgu yaptı.

Die Linke verdiği soru önergesinde Türkiye’deki basın özgürlüğü konusunda da bilgi talep etmenin yanı sıra Almanya Hükümeti’nin bu konuya dair tutumunu da sordu. Die Linke verdiği soru önergesinde doğrudan Demirören’in Doğan Grubu’nu alması örneği yer aldı. Almanya Hükümeti verdiği cevapta: "Satılana kadar bayii satışı en yüksek olan gazeteler Hürriyet ve Posta'nın yanı sıra en çok reyting alan kanallardan CNN Türk'ün de sahibi olan Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satışıyla birlikte, hükümete yakın şirketlerin Türk medyası üzerindeki kontrolünün yaklaşık yüzde 90'a ulaştığı ifade edilebilir." dedi.

HDP SORUSU CEVAPSIZ KALDI

Die Linke’nin soru önergesinde Almanya hükümetine, Türkiye'de son dönemdeki "kitlesel gözaltı ve tutuklamaların HDP'nin seçim kampanyasını ne şekilde etkilediği" sorusunu yöneltirken, bu konularda hükümetin "istihbarat kaynaklı bilgileri olup olmadığını" da soruldu.

Hükümet ise yanıtında, "HDP, AKP Hükümetini gözaltı ve tutuklamalar yoluyla siyasi faaliyetlerini engellemekle suçluyor" ifadelerine yer verdi.

Ancak yanıtın geri kalan bölümünün, gizli bilgiler içermesi nedeniyle kamuoyu ile paylaşılmayacağına dikkat çekildi.

Hükümet, Türkiye'de halen 9'u HDP'li, biri CHP'li olmak üzere toplam 10 milletvekilinin hapiste olduğuna, ayrıca 10 HDP milletvekilinin milletvekilliğinin düşürüldüğüne işaret etti.

FETÖ OPERASYONLARI

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Gülen hareketine karşı yürütülen operasyonlar da Die Linke'nin hükümete yönelttiği bir diğer soru oldu.

Alman hükümeti, darbe girişiminden bu yana Türkiye'de Gülen hareketiyle ilgili olarak başlatılan soruşturmalarda 117 bin 101 kişinin gözaltına alındığı ya da tutuklandığı bilgisini aktardı. 1 Haziran 2018 itibariyle, bu kapsamda tutuklu bulunanlarının sayısının 53 bin 342 olduğu ifade edildi.

Alman hükümeti, siyasi gerekçelere dayandığını düşündüğü soruşturmalarda, Alman vatandaşlığına sahip 6 kişinin Türkiye'de halen tutuklu bulunduğu bilgisini paylaştı.

29 Alman vatandaşının da yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle Türkiye'den ayrılamadığı kaydedildi.

DİYANET RAHATSIZLIĞI

Die Linke’nin, Almanya-Türkiye ilişkilerinde tartışma konusu olan başlıkları sıraladığı soru önergesinde ele alınan bir diğer unsur, Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği'ne (DİTİB) yönelik eleştiriler oldu.

Bazı DİTİB camilerinde çocuklara asker kıyafetleri giydirilerek yapılan ve Alman basınında eleştirilen törenleri hatırlatan Die Linke’nin, Türkiye'nin DİTİB üz.erinden Almanya'daki Türkler üzerinde etkide bulunmaya çalıştığı yorumuyla ilgili olarak hükümet de eleştiriler ifadeler kullandı.

Soru önergesine yanıtta, "Federal hükümet, Türk devlet kurumlarının, DİTİB üzerinde din hizmetleri dışına çıkan nüfuz girişimlerine eleştirel bakmaktadır" denildi.

Hükümet, DİTİB'in bağımsız karar alabilmesi, bağımsızlaşmasını teşvik etmek amacıyla ikili görüşmeler yapılmakta olduğunu belirtti.

YURT DIŞINA KAÇANLAR

Die Linke’nin Türkiye'den iltica başvurularına ilişkin sorularına da ayrıntılı yanıt veren Almanya hükümeti, bu yılın Şubat ayında 609, Mart ayında 541, Nisan ayında 564, Mayıs ayında da 793 Türk vatandaşının Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu bilgisini verdi.

Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), önceki aylarda yapılan başvurulardan 781'ini Şubat ayında karara bağlarken, 281 kişiye mülteci statüsü verildi, 314 başvuru ise reddedildi.

Mart ayında 277, Nisan ayında 203, Mayıs ayında da 173 Türk vatandaşına, Almanya'da ilticacı statüsü verildi.