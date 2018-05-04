Bering Denizi: Buzul erime rekoru

Bu yıl sıcaklık artışlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki buzulların neredeyse tamamının eridiği aktarılıyor. İklimbilimciler bunun son yıllardaki en hızlı buzul erimesi olduğunu ve Alaska kıyılarındaki yerleşim bölgelerini tehlikeye soktuğunu belirtiyor.

Kuzey Kutup Bölgesi'nde yaşanan aşırı sıcaklık artışı sonucu Bering Denizi'nde bulunan buzulların bir hafta içinde erimesi bilim insanlarını şaşkınlığa uğrattı.

Olay, kıştan bahara geçiş sürecinde Bering Denizi'nde yaşanan en hızlı erime rekoru olarak kayıtlara geçerken, sıcaklık artışı buzullara dayalı ulaşım ve avcılığın yapıldığı Alaska kıyısındaki yerleşimlerin günlük hayatını tehdit eder duruma geldi.

Şubat ve Mart aylarındaki buzul seviyesinin, son 160 yılın en düşük seviye olduğu, şu an ise neredeyse yok olduğu belirtiliyor.

Buzulların bu yıl normalden dört hafta önce eridiği söyleniyor.

KIYIDA YAŞAYAN HALK İÇİN CİDDİ TEHLİKE

Alaska Fairbanks Üniversitesi Kuzey Kutup Bölgesi Araştırmaları Merkezi'nde görevli iklimbilimci Brian Brettschneider, buzulların erimesinin halkı ciddi derecede geçim sıkıntısına sürükleyeceğini belirtiyor.

Üniversite tarafından hazırlanan raporda mevcut buzul seviyesinin kar makineleri için fazla seyrek ve dayanıksız olduğu, bölgede bulunan buz parçalarının ulaşımı tehlikeli hale soktuğu, memeli hayvanlar, balık ve yengeç avlamak içinse buzulların yetersiz olduğu ileri sürülüyor.

Bering Denizi kıyılarında bulunan köylerde buzullar yerleşimleri bir nevi dev dalgalardan ve kuvvetli fırtınalardan koruma görevi görüyordu.

Şubat sonlarında bölgedeki fırtına ve dalgaların evlere ve binalara zarar verdiği biliniyor.

‘AŞIRI ISINMA KÜRESEL SİSTEMİN PARÇASI’

Araştırmacılar, erimenin sadece bir nedenden dolayı değil, uzun vadeli iklim değişikliği ve bu yılın hava modeline bağlı olarak birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle gerçekleştiğini iddia ediyor.

Brettschneider, Kuzey Kutbu'nda havanın yıllar boyu dünyanın diğer yerlerinden çok daha fazla ısınma gösterdiğini belirtiyor.

Buzulların erimesi sürecinde hem okyanusun hem de hava sıcaklığının bölge normalinin bir hayli üstünde olduğu, güneyden esen rüzgarların bu yıl fazla olmasının da buna etki ettiği söyleniyor.

Alaskalı iklimbilimci Thoman, hava değişiminde yaşanan bu değişikliğinin verdiği zararın ABD bölgelerinde yaşanan büyük yangınların verdiği zararla eşdeğer olduğunu iddia ediyor.

Kaliforniya-Irvine Üniversitesi'nde iklimbilimci olan Zack Labe ise, ısınmanın dünya sisteminin bir parçası olduğunu, bunun Kuzey Kutup Bölgesi'yle sınırlı kalmayacağını söylüyor.