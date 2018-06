Benetton'a göçmen reklamı nedeniyle tepki yağdı

Giyim firması Benetton, on binlerce insanın deniz yollarında yaşamını yitirdiği mülteci krizini, reklam kampanyasına konu ettiği için tepkilerle karşı karşıya.

İtalyan giyim markası Benetton, yayınladığı reklam filmi nedeniyle, Avrupa'yı sarsan göçmen dalgası tartışmalarında hedef oldu.

Şirket, Franko-Alman yardım kuruluşu SOS Méditerranée'nin çalışanları tarafından yapılan son göçmen kurtarma operasyonlarından iki fotoğraf aldı ve bunu reklama dönüştürdü.

Fotoğraflardan birinde Libya kıyılarından kaçan göçmenlere can yelekleri dağıtan yardım gönüllüleri, diğerinde ise göçmen kadınlar ve çocukları İtalya'daki bir yardım istasyonunda görülüyordu. Reklamda ise, kırmızı can yelekleri giyen göçmenlerin fotoğrafının altında "United Colors of Benetton" adı ile logosu bulunuyor.

SOS Méditerranée, Twitter'dan yaptığı açıklamada "9 Haziran'da ekiplerimizin zor durumdaki insanları denizden kurtarırken çekilen fotoğrafın kullanıldığı kampanya ile hiçbir ilgimiz yok" dedi.

Örgüt, fotoğrafların ticari amaçlı kullanımına izin vermediğini vurgularken "Hayatta kalanlara her zaman saygı gösterilmeli. Akdeniz'deki insanlık trajedisi asla ticari amaçlar için kullanılmamalı" ifadelerini kullandı.

Benetton, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını Twitter'dan kaldırsa da aynı reklam kampanyası kapsamında, İtalyan haber ajansı ANSA'ya ait olan ve üzerinde kendi logosu bulunan benzer bir fotoğrafı kaldırmadı.

SOS Méditerranée tarafından işletilen Aquarius isimli yardım gemisi geçen hafta 630 sığınmacıyı Akdeniz'den kurtarmış, ancak sağcı ve göçmen karşıtı İtalyan hükümeti geminin İtalya'ya yanaşmasına izin vermemişti.

Öte yandan reklam kampanyasına tepki gösterenler arasında İtalya’nın İçişleri Bakanı Matteo Salvini de vardı. Salvini, Twitter'da paylaştığı mesajında “Bunu mide bulandırıcı bulan bir tek ben miyim?” diye sordu.

Gemi bunun üzerine İspanya'ya giderek sığınmacıları Valencia kentindeki limana bırakmıştı.

Benetton daha önce de AIDS hastası bir kişinin fotoğrafını kullandığı ve bir rahibi öpen rahibe reklamı nedeniyle tepki görmüştü.