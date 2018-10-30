Belediye başkanından Trump'a 'buraya gelme' uyarısı

ABD’deki sinagog saldırısında ölen 11 kişiden 3’ünün cenazesi bugün toprağa veriliyor. Trump’ın bugün kente gerçekleştireceği ziyaret tepkilere yol açtı, belediye başkanı ABD Başkanı'ından ziyaretini ertelemesini istedi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde cumartesi günü bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda ölen 11 kişiden 3’ünün cenazesi bugün toprağa verilecek. ABD Başkanı Trump’ın ziyaret edeceği açıklanan kentin belediye başkanı, Trump’a “ölülerimizi gömdükten sonra gel" dedi.

Pittsburgh’un Demokrat Parti’li belediye başkanı Bill Peduto, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün kente yapacağı ziyaret öncesinde, Trump’tan ziyaretini ertelemesini istedi. Peduto gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’ın saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına Trump’ın ziyaretini isteyip istemedikleri konusunda önceden danışması gerektiğini söyledi. Peduto, Trump’tan cenazeler sırasında gelmemesini istedi.

Belediye Başkanı “Eğer başkan Pittsburgh’a gelmeyi düşünüyorsa ondan bunu biz ölülerimizi gömdüğümüz sırada yapmamasını isteyeceğim" dedi. Bugün tüm dikkatlerinin cenazelere odaklanacağını belirten Peduto, Trump’ın ziyareti için özel güvenlik önlemi alınamayacağını söyledi.

Ancak Trump’ın ziyaretini ertelemediği, eşi Melania ile ortodoks Museviler olan kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner ile birlikte Pittsburgh’a gideceği açıklandı.

Cumartesi günü Şabat ayini yapıldığı sırada Yaşam Ağacı adlı sinagoga girerek kalabalığa ateş açan 46 yaşındaki Robert Bowers, polisle girdiği çatışmanın ardından teslim olmuştu. Saldırı sırasında “Tüm Yahudiler ölmeli" diye bağırdığı belirtilen Bowers’ın, saldırıdan önce sosyal medya hesabından İbrani Göçmenlere Yardım Derneği adlı kuruluşu hedef alan bir mesaj paylaştığı ileri sürüldü.

