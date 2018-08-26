Belçika'da türban tartışması: Katolikler sahip çıktı

Belçika'da fırsat eşitliğinden sorumlu bakan Zühal Demir, 'okullarda eşitsizliği normalleştirmemelisiniz' diyerek türbanın yasaklanması gerektiğini savundu. Demir'in önerisine Katolik Eğitim Kurumları Yönetimi karşı çıktı.

Belçika'da fırsat eşitliğinden sorumlu Devlet Bakanı Zühal Demir, "Okullarda eşitsizliği normalleştirmemelisiniz" diyerek, okullarda türbanın yasaklanması gerektiğini savundu. Türkiye kökenli Belçikalı Bakan Demir'in önerisine Katolik Eğitim Kurumları Yönetimi karşı çıktı.

BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Belçika basınına açıklamada bulunan Zühal Demir, "Okul ev gibidir. Orada kendinizi özgür hissetmelisiniz. Oraya başörtüsü yakışmaz" diyerek, ülke genelindeki okullarda türbanın yasaklanmasını önerdi.

Başörtüsünün, "bedeni" değil, "kadını" saklayan bir kıyafet olduğunu söyleyen Belçikalı bakan, bunu örtüp örtmemeye ileride kızların kendilerinin karar vermesi gerektiğinin altını çizdi.

'GİDEREK DAHA FAZLA KIZ ÇOCUĞU TÜRBANA ZORLANIYOR'

Demir, önerisine gerekçe olarak, giderek daha fazla küçük yaştaki kız çocuğunun türban takmaya zorlanmasını gösterdi.

Kız çocuklarının erken yaşlarda ya da ilk adetlerinde, aile namusu ya da erkeklerin davranışlarından sorumlu olmaması gerektiğini vurgulayan Demir, "Okullarda bu eşitsizliği normalleştirmemelisiniz. Onlara daha sonra kendi seçimlerini yapabilmeleri için eşitliği tattırmalısınız" görüşünü dile getirdi.

KATOLİKLER TÜRBANA SAHİP ÇIKTI

Ülkedeki okulların büyük bölümünün bağlı olduğu Katolik Eğitim Kurumları Yönetimi ise bu öneriye karşı çıkarak, türban yasağının hükümetin işi olmadığını belirtti.

Katolik eğitiminin başındaki isim Lieven Boeve, bir kız çocuğunun kendi iradesi dışında türban takmaya zorlanması durumunda okulların buna müdahale ettiklerini belirterek, "Böyle bir baskı durumunda okul zaten başörtüsünü yasaklayabiliyor" dedi.

Flaman Toplum Eğitimi (GO) sorumlusu Raymonda Verdyck de, eğitim kurumlarında sadece türban değil, bütün dini simgelerin kullanılmasını engelleyen bir düzenlemenin zaten var olduğunu anımsattı.

Belçika'nın Gent kenti yönetimi, yaz başında okullardaki başörtüsü yasağının, günün koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırılmasına karar vermişti.