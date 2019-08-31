Belçika'da Milli Görüş'ün okuluna izin çıkmadı

Belçika’nın Genk şehrinde Milli Görüş’ün kurduğu Selam Koleji’ne bakanlık tarafından izin verilmedi.

Belçika'nın Flaman Eğitim Bakanlığı, Milli Görüş'ün Genk şehrinde kurduğu Selam Koleji'ne izin vermedi.

Bakanlık, buna gerekçe olarak, İslam okulunun "çocuk ve insan hakları ile Belçika anayasasına saygı duymamasını" gösterdi.

Milli Görüş'ün Belçika'daki kolu olarak bilinen Belçika İslam Federasyonu'nun (BIF), Genk şehrindeki eski bir kampüsü satın alarak kurduğu Selam Koleji yeni öğretim yılında kapılarını açmaya hazırlanıyordu. Ancak Flaman Eğitim Bakanı Hilde Crevits, Selam Koleji'nin geçici tanınma başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre bu karar, okulun devlet yardımı alamayacağı, vereceği diploma ve sertifikaların resmi geçerliliği olmayacağı anlamına geliyor.

Flaman bakan, hükümetin İslam okuluna izin vermeme gerekçesini, "Belçika anayasası ile çocuk ve insan hakları konusundaki uluslararası sözleşmelere saygı göstermemesi" olarak açıkladı.