Belçika'da 'Hedefimiz yüzde 100 İslam devleti' diyen parti tartışma konusu

Belçika'da harem-selamlık otobüs isteyen İslam Partisi'ni kapatma tartışması yaşanıyor.

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölümü ile Brüksel'de 28 belediyede seçimlere hazırlanan İslam Partisi, şeriat yanlısı açıklamaları nedeniyle tartışma konusu haline geldi.

İslam Partisi, 2012 yılında kuruldu. Parti, katıldığı ilk seçimde aldığı yüzde 4 oy alarak, Brüksel'in Anderlecht ve Molenbeek ilçelerinde birer belediye meclisi üyeliği kazandı.

BBC Türkçe'de yer alan haberlere göre, İslam Partisi'nin Anderlecht belediye meclisi üyesi Redouane Ahrouch, kadın ve erkekler için ayrı ayrı toplu taşıma aracı önerisinde bulundu.

Brüksel'de belediye otobüsü şoförlüğü yapan Ahrouch, bu konuda kadınlardan yoğun şikayet aldığını ileri sürdü.

"Hedefimiz yüzde 100 İslam devleti" diyen Ahrouch, bu hedefe Belçika Anayasası'nı ihlal etmeden ulaşmak istediklerini söyledi.

Harem-selamlık otobüs önerisine, "Şeriat dünyasında kadınların hakları yok ve her şey ayrı bir toplu taşıma ile başlıyor. Bu partiden tiksiniyorum" diye tepki gösteren sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken, İslam Partisi'nin kapatılmasını istedi.