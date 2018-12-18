Belçika Maliye Bakanlığı’nda Kaddafi soruşturması

Devrik Libya lideri Muammer Kaddafi’nin Belçika’daki banka hesaplarında kaybolan parayla ilgili Maliye Bakanlığı’nda arama yapıldı.

Libya’nın 2011 yılında öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi’nin Belçika’da dondurulan banka hesaplarından birkaç milyar avronun gizli hesaplara aktarılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Belçika Maliye Bakanlığı’nda arama yapıldı.

Savcıların soruşturma kapsamında eski bir Maliye Bakanlığı yetkilisini sorguladıkları belirtildi. Ekim ayında Kaddafi’ye ait dondurulan banka hesaplarından milyarlarca avronun gizemli bir biçimde kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Bazı basın yayın organları bu paranın Libya’da silahlı gruplara gönderildiği iddiasını ortaya atmıştı.

2011 yılında Libya’ya NATO saldırısının ardından öldürülen Kaddafi’ye ait banka hesapları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla dondurulmuştu.

Ancak Ekim ayında Belçika’da yürütülen bir kara para aklama soruşturmasında Kaddafi’ye ait dört ayrı bankada bulunan hesapların faizinin işlemeye devam ettiği, kayıp olan paranın da bu faiz gelirleri olduğu ortaya çıkmıştı.

Belçika savcılık ofisinin açıklamasında, kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak müfettişlerin eski bir bakanlık yetkilisini Libya varlıklarının faizinden yaklaşık 2 milyar avronun “Libya Yatırım Fonu” olması muhtemel belirsiz bir kuruluşa aktarılmasıyla ilgili sorguladığı belirtildi. Maliye Bakanlığı’ndaki aramanın da bu ödemede bakanlık yetkililerinin rolünü saptamaya yönelik olduğu ifade edildi.