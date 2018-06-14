Belçika ilk kez bir 'terör suçlusu'nu vatandaşlıktan çıkarttı

Belçika'da ilk kez bir 'terör suçlusu' vatandaşlıktan çıkartıldı.

Belçika mahkemeleri tarafından "terör suçlusu" olarak yargılanan ve 10 sene hapis cezasına çarptırılan Enis Süleymani adındaki Sırp asıllı Belçika vatandaşı, mahkeme kararıyla Belçika vatandaşlığından çıkartıldı.

Belçika’nın Verviers kentinde 2016’da düzenlenen terör operasyonuyla tutuklanan ve bir arkadaşıyla birlikte internet üzerinden silah aradığı tespit edilen Süleymani, kurduğu örgütle birlikte "büyük bir terör eylemi hazırlığı" yapmakla suçlanıyor.

Mahkeme, cihatçı şebekesine liderlik yapmakla suçlanan Enis Süleymani hakkında bulunan kanıtların çok ağır olduğunu ve bu durumda olan şahsın Belçika vatandaşlığına sahip olamayacağına karar kıldı.

Hainaut Asliye Mahkemesi aldığı kararı “Sanığın ulusal topraklara saldırı planladığı, hazırlık eylemlerinin şimdiden başlamış olması, devletin temeline ve sahip olduğu fakat reddettiği Belçika kimliğine yönelik şiddetli bir saldırıdır. Bu durumda Belçika vatandaşlığını koruması mümkün değildir" şeklinde sundu.

2015 yılında yürürlüğe giren yasanın uygulanmasıyla ilk kez bir vatandaşın elinden vatandaşlık hakkı alınırken, söz konusu kişinin doğduğu ülke olan Sırbistan’a gönderilmesi gündeme geldi.