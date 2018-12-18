Belçika Başbakanı seçimlere 5 ay kala istifa ediyor

Belçika'da, Birlemiş Milletler (BM) Göç Paktı üzerine yaşanan tartışmaların hükümette sorunlara yol açmasının ardından Başbakan Charles Michel istifa ediyor.

Belçika Başbakanı Charles Michel’in bugün, parlamentoya istifa edeceğini açıkladı. Michel, istifa kararını "hemen" Kral'a sunacağını duyurdu.

Belçika'da hükümetin en büyük koalisyon ortağı olan Yeni Flaman İttifakı’nın (N-VA) hükümetten çekilmesi, 2014’ten bu yana Başbakanlık görevini sürdüren Michel’i zora sokmuştu.

BM ANLAŞMASI HÜKÜMETİ DAĞITTI

Flaman milliyetçisi N-VA, geçtiğimiz hafta Birlemiş Milletler (BM) Göç Paktı hakkında yaşanan tartışmalar üzerine koaslisyondan çekildiğini duyurmuştu. N-VA’nın hükümetten çekilmesi üzerine üç bakanlık ve iki müsteşarlık koltuğu boşta kalarak, hükümet azınlık konumuna düşmüştü. Belçika'da genel seçimlere beş ay kala Charles Michel hükümeti parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti.

Flaman İttifakı, Başbakan Charles Michel’i Fas’ın Marakeş kentinde görüşülecek olan BM Göç Paktı’nı imzalaması durumunda hükümetten çekilmekle tehdit etmişti.

Göçmenleri ve sahip oldukları hakları daha açık bir biçimde tanımlayamayı amaçlayan BM anlaşması, taraf olan ülkelerin göçmenler üzerindeki baskılarını sınırlandırırken, yeni gelen göçmenler için yeterli kaynakların oluşturulmasını da destekliyor.