Bebek pudrasının kansere yol açtığını yıllarca gizledi

Kozmetik devi Johnson&Johnson'ın talk pudrasında kansere yol açan asbest maddesinin varlığını 1970'lerden beri bildiği halde gizlediği ortaya çıktı. Reuters'ın haberi sonrasında şirket hisseleri 16 yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Kozmetik devi Johnson&Johnson'ın bebeklerde kullanılan talk pudrasında bulunan karsiyojenik asbesti yıllarca bildiği halde kamuoyundan ve yetkililerden gizlediği ortaya çıktı.

Reuters'ın özel haberine göre şirket 1970'lerden beri talk pudrasının içeriğinde kansere yol açabilecek madde bulunduğunu kamuoyundan ve kamu otoritelerinden gizledi.

Şirketin iç yazışmalarına dayandırılan haberde, J&J marka bebek pudrasının kanserojen madde taşıdığına dair test sonuçlarının olduğu ancak şirketin 1970'lerden beri bunu bildiği halde gizlediği belirtildi.

Haberin ardından hisseleri sert değer kaybeden J&J, yaptığı açıklamada, Reuters'ın haberinin "taraflı, yanlış ve kışkırtıcı" olduğunu ve yetkili kuruluşlar ve bağımsız laboratuvar tarafından yapılan binlerce testin görmezden gelindiğini savundu.

Kozmetik şirketi, kısa süre önce 22 kadının talk pudrasının yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açtığı davayı kaybetmiş ve 4,7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.